Жара и дожди: в Гидрометцентре рассказали о погоде на вторник в столичном регионе

Жителей Москвы и Подмосковья во вторник, 16 июня, ожидает жаркая погода с небольшими дождями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем воздух прогреется до 27-29 градусов тепла, также ожидается переменная облачность. В ночные часы столбики термометров опустятся до 16 градусов тепла, а в области – до 13 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в столичный регион приходит вторая волна тепла, когда температурный фон держится выше нормы в течение пяти и больше дней. По прогнозам синоптиков на текущей рабочей неделе температура будет выше климатической на 5-6 градусов. Такая жаркая погода больше характерна для июля и для юга Центрального Черноземья, а не для Москвы.