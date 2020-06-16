Во вторник, 16 июня, в Госдуму внесут законопроект об удаленной работе. Разработанный «Единой Россией» документ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, их доступность, а также возможность совмещения офисной и удаленной работы.

«Это особенно актуально сейчас, когда из-за коронавируса дистанционная занятость стала неотъемлемой частью нашей жизни. А многие компании, опробовав ее в период ограничительных мер, намерены применять такой формат и в будущем», - пояснил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

При разработке поправок ставились задачи по защите прав дистанционных работников, оплаты их труда в полном объеме, упрощенной системы документооборота между работодателем и дистанционным работником, а также урегулирование норм по комбинированной форме, когда человек частично работает в офисе, а частично – дистанционно.

В середине мая исследования аналитиков показали, что 20% работодателей планируют продлевать дистанционный режим работы для своих сотрудников. Также во многих крупных компаниях было отмечено повышение производительности труда в домашних условиях. Оценили «удаленку» и простые служащие, которые отмечали гибкий график, экономию времени и денег.