Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье

Четверо взрослых погибли, спасая тонущую девочку в реке Онон в Забайкальском крае. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Инцидент произошел в понедельник, 15 июня. По предварительным данным, 15-летняя девочка купалась в реке, попала в водоворот и начала тонуть. В тот момент на берегу отдыхала компания родственников. Они сразу же бросились спасать подростка. Также к ним присоединились трое рыбаков.

«В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули. Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции на месте инцидента провели осмотр, опросили очевидцев. Обнаружены и направлены на судмедэкспертизу тела трех мужчин, ведутся поиски тела женщины», - сказано на сайте СК.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.