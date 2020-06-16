В посольстве РФ рассказали о сроках рассмотрения заявки Орейро на гражданство

Просьба уругвайской певицы и актрисы Наталии Орейро о предоставлении ей гражданства России находится на рассмотрении властей. Об этом сообщили в посольстве РФ в Аргентине.

«Орейро обращалась в посольство России в Буэнос-Айресе по вопросу получения российского гражданства. Заполнила все необходимые бумаги, написала соответствующее заявление», - приводят РИА Новости слова сотрудников дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что говорить о конкретных сроках рассмотрения заявки пока рано, в том числе и из-за эпидемиологической ситуации.

О том, что певица подала документы на получение гражданства России, стало известно в понедельник, 15 июня. Орейро объяснила это тем, что много путешествует и чувствует с РФ духовную связь.

Продюсер Иосиф Пригожин не исключил, что актрису заинтересовали налоговые привилегии, которые Москва предоставляет творческим людям.