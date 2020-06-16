В Токио заявили о возможном переносе Олимпиады

Если в мире эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса не даст провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году, то придется проработать еще один вопрос об отсрочке соревнований. Об этом заявил член оргкомитета Игр Харуюки Такахаси газете Nikkan Sports.

По его словам, Япония стремится провести Олимпиаду в июле-августе 2021 года. Такахаси подчеркнул, что отмена Игр нанесет огромный урон экономике страны и в целом мира.

В конце марта оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что открытие Игр должно состояться 23 июля 2021 года, а Паралимпийским играм будет дан старт 24 августа.

В конце апреля глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори заявил, что если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса, то Олимпиада может быть и вовсе отменена.

Уже в июне губернатор Токио Юрико Коикэ рассказал, что в Японии обсуждают возможность проведения Олимпиады по упрощенному сценарию. Один из обсуждаемых вариантов – это рационализация и упрощение формата игр.