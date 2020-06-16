Безостановочная работа: новые кадры ликвидации последствий ЧС в Норильске

Спасатели продолжают ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации с разливом топлива в Норильске. На месте задействованы 705 человек и 303 единицы техники, рассказали в МЧС России.

С водной поверхности с помощью сорбирующих бонов в акватории реки Амбарная собирают масляную пленку, также идет откачка топливных пятен в районах протоков и мелких озер. Боновые заграждения установлены на общей протяженности более шести тысяч метров. На наиболее сложных участках установлены боны с увеличенной высотой стенки, чтобы избежать перелива загрязнений из-за сильного ветра или дождей.

«Всего с начала активной фазы операции спасателями МЧС России совместными усилиями с другими привлеченными организациями собрано свыше 30675 кубометров водно-топливной смеси. По береговой линии при помощи специального сорбента осуществляется зачистка загрязненного грунта…В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено с начала операции 84086 тонн загрязненного поверхностного грунта», - рассказали в спасательном ведомстве.

На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения топлива. В водоемы попало почти 20 тысяч тонн нефтепродуктов.