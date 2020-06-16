В России создают новый пистолет скрытого ношения для оперативников в калибре 9х19 мм. Опытный образец оружия появится в ближайшее время, рассказал генеральный директор входящего в корпорацию Ростех АО «ЦНИИТОЧМАШ» Альберт Баков.

По его словам, на данный момент окончено оформление документации и идет сертификация пистолета.

«Мы планируем выпустить три варианта этого оружия – служебный полноразмерный пистолет, компактный пистолет скрытого ношения для всех тех, кому необходимо постоянно иметь такое оружие по долгу службы, и специальную "спортивную" версию», - сказал Баков РИА Новости.

Он уточнил, что новое оружие в первую очередь необходимо оперативникам, которых не устраивает ПМ ни по мощности, ни по боезапасу. Баков отметил, что при исполнении правоохранитель может столкнуться человеком, у которого «боезапас 18 патронов против 8 у оперативника».