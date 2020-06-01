Беспорядки у резиденции президента США: пострадали несколько человек

В Вашингтоне во время разгона полицией демонстрантов несколько человек получили ранения. По сообщениям корреспондента РИА Новости, протестующие бросали в правоохранителей бутылки с водой и петарды.

Кроме того, недалеко от Белого дома активисты устроили несколько поджогов. Чтобы потушить возгорания рядом с резиденцией президента, прибыли несколько пожарных машин.

Протесты в США вспыхнули после того, как вследствие грубого ареста погиб чернокожий охранник ночного клуба в Миннеаполисе Джордж Флойд. Во время ареста правоохранитель применил к нему удушающий прием. Мужчина скончался в больнице. Сам полицейский был арестован за убийство по неосторожности. Беспорядками охвачено более 30 американских городов.