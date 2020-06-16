Ювелирная точность: кадры боевых стрельб экипажей Ми-8 под Курганом

Экипажи вертолетов Ми-8 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) завершили первые в летнем периоде обучения боевые стрельбы на полигоне в Курганской области. В ходе учебных боев было поражено около 20 наземных целей.

Для выполнения программы стрельб экипажи вертолетов Ми-8 вылетели в район предполагаемого сосредоточения сил противника, отработали вопросы аэронавигации и проведения воздушной разведки.

После визуального обнаружения целей летчики открыли огонь из штатного пушечного вооружения и выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-8, находясь на высоте около 50 метров.

Главной особенностью стрельб являлось выполнение пусков неуправляемых ракет, при совершении которых необходимо рассчитать скорость движения, высоту и правильный угол пуска.

