В США возобновляют смертные казни после 20-летнего перерыва

В США после 20-летнего перерыва возобновляют смертные казни. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции страны.

Около года назад американские власти приняли решение о возобновлении практики исполнения смертных приговоров в качестве исключительной меры наказания. По поручению генпрокурора Уильяма Барра Федеральное бюро тюрем выбрало даты казни четырех заключенных, двое из которых осуждены за убийство, двое – за убийство и насилие в отношении детей.

Подчеркивается, что эти заключенные «прошли через полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами». Их приговоры приведут в исполнение в середине июля и в конце августа.