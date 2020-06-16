В МИД РФ ответили на критику судебного процесса по делу Уилана западными СМИ

В МИД России назвали абсурдными и необоснованными заявления о «затягивании» процесса по делу о шпионаже в отношении американца Пола Уилана. Там уточнили, что Уилан сам затянул ознакомление с судебными материалами на период с сентября прошлого года по март нынешнего.

«Считаем абсурдными и необоснованными звучавшие в западных СМИ обвинения в «затягивании» процесса, который стартовал 30 марта… несмотря на сложные санитарно-эпидемиологические условия, вызванные коронавирусной инфекцией, судопроизводство осуществлялось в установленные сроки, велось в строгом соответствии с российским законодательством», - заявили в дипведомстве.

В министерстве также отреагировали на утверждения о чрезмерной суровости приговора, подчеркнув, что в США и других западных странах наказание за аналогичные действия предусматривает «десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования».

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК). Процесс над американцем проходил под грифом «Совершено секретно», судебное заседание было закрытым.

Сотрудники ФСБ задержали гражданина США при проведении шпионской акции в конце декабря 2018 года в Москве. В отношении Пола Уилана было возбуждено уголовное дело.