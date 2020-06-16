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Первая группа испытателей российской вакцины от COVID-19 готова к эксперименту

Ян Брацкий
05:00 16.06.2020
После всестороннего анализа результатов вакцинации первой группы испытуемых лекарственный препарат введут остальным участникам эксперимента. 
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готовятся к вакцинации первой группы добровольцев, на которых будет испытана новейшая российская вакцина от коронавируса.

В настоящий момент участники эксперимента завершают двухнедельный этап карантина. Первой группе добровольцев предстоит испытать на себе вакцину на безопасность и переносимость ее компонентов.

За состоянием здоровья первой группы ведется пристальное наблюдение. Медики регулярно производят забор крови из вены на антитела, берут мазок из глотки на определение возможного наличия вируса, постоянно измеряют температуру и следят за возможными клиническими проявлениями заболевания.

«В настоящее время состояние здоровья всех наших добровольцев хорошее, все они находятся под наблюдением медицинских специалистов. Мы ежедневно проводим комплекс необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей, находящихся в изоляции. Психологическое состояние добровольцев хорошее, они настроены бодро и уверенно», - рассказывает начальник отделения ГВКГ имени Бурденко Виктор Павлов.

По результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация компонентами вакцины остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки гуморального иммунного ответа.

Вакцину, которая должна остановить глобальную пандемию, разработали российские ученые из исследовательского центра имени Гамалеи совместно с Министерством обороны. Это так называемая рекомбинантная вакцина, созданная при помощи генной инженерии. Она работает по тому же принципу, что и другие вакцины от вирусов последних лет, например, от Эболы или геморрагической лихорадки. В безопасных дозах патоген вводится в организм, запуская тем самым иммунную систему. Организм сам побеждает вирус и вырабатывает при этом стойкий иммунитет.  

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