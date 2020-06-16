«Не переживал и не раздумывал»: участник испытаний вакцины от COVID-19 рассказал о своих ощущениях

Участники испытаний новейшей российской вакцины от коронавирусной инфекции из числа военнослужащих и медицинских работников полностью готовы к началу испытаний. В настоящий момент завершается двухнедельный карантин и к вакцинации готовится первая группа испытуемых.

Все добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят вынужденные ограничения и подготовку к основной фазе испытаний, сообщили в Минобороны.

«Мне не страшно, вакцина уже прошла испытания на безопасность на животных. Сам я, будучи курсантом, начал сдавать кровь и плазму, являюсь почетным донором, так что ко всему этому делу привычен. Поэтому особо не переживал и не раздумывал, когда мне предложили принять участие в эксперименте», - рассказал участник эксперимента Александр.

Сейчас участники эксперимента находятся в изолированных помещениях, связь с родными осуществляется по видеосвязи. Испытуемые живут по определенному распорядку и регулярно проходят полных комплекс медицинских диагностических процедур.

«Сейчас я осознанно пошел, поскольку я уверен в безопасности. Когда создавалась вакцина от Эболы, вот тогда была неизвестность и было некоторое волнение, которое потом прошло», - вспоминает доброволец Артем.

Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных уже проведены в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Отбор военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе. Все участники – офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.

