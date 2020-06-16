Билет в мирную жизнь: по улицам Алеппо вновь поехали автобусы

Власти Алеппо восстанавливают местную автобусную станцию. Водители приступили к работе на уцелевших после ухода боевиков автобусах. Один из работников по имени Хали перевозил людей даже во времена активных боевых действий.

«В этих кварталах стояли исламисты, а мы работали в той части города, которую контролировали правительственные войска. Было страшно, очень часто автобусам доставалось, и мины прилетали, и снаряды. Много водителей погибло, но мы не прекращали работать», - рассказывает водитель автобуса Хали Инхаммади.

На ремонтной станции из двух-трех старых автобусов собирают один, но на нем уже установлены система видеонаблюдения и комфортные кресла. До начала боевых действий, в городском автобусном парке было 500 машин, а сегодня даже полторы сотни не наберется.

«А все из-за того, что нет запчастей. Из-за международных санкций купить их за рубежом мы не можем, а полностью обновить состав сегодня слишком дорого. Но мы все равно думаем о расширении сети маршрутов в тех районах, которые были под боевиками», - надеется директор автобусной станции в Алеппо Хусейн Сулейман.

Пассажиров пока немного, люди только привыкают к тому, что снова можно ездить без опаски. По прямой, не в объезд, наматывая десятки километров.

От района Айн Эйнталь мало что осталось, ведь здесь проходили особенно ожесточенные бои. Вместо жилых домов руины, а на месте автобусной станции остались лишь обгоревшие остовы пассажирских автобусов. Все, что было невозможно угнать, боевики уничтожили.

«Я работал тут диспетчером до войны, а еще помогал продавать водителям билеты. Очень хорошо помню этот район, он был красивым, современным, много промышленных объектов. Здесь постоянно сновали автобусы туда-сюда, много людей приезжало», - говорит диспетчер станции Алеппо Абед Ибн Хамид Муххамаль.

Еще одну автостанцию, в районе Лерамун, боевики перед отходом успели заминировать, но саперы уже закончили работу. Теперь здесь трудятся строители, которые восстанавливают диспетчерский пункт и остановку. Скоро и здесь будут ходить рейсовые автобусы, делая город единым целым.