СМИ: подводные лодки ВМС США десятилетиями производили из некачественной стали

При производстве подводных лодок ВМС США десятилетиями использовалась сталь низкого качества из-за подделки документов одним из сотрудников компании-поставщика. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на судебные документы.

Речь идет о базирующейся в Канзас-Сити штата Миссури компании Bradken. Она поставляла флоту стальные отливки для производства корпусов подводных лодок. Уточняется, что подделка результатов лабораторных исследований материала подвергла большому риску моряков при возможных столкновениях и других происшествиях, а также поставила под угрозу военные операции.

По данным минюста США, Bradken заплатила 10,5 миллиона долларов в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования, сообщает РИА Новости.