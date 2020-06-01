«Будто меня били битами»: Елена Воробей заболела коронавирусом

Артистка Елена Воробей заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Об этом я узнала три дня назад. Не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи. Во-первых , не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный... Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем?», - написала 52-летняя звезда юмористических шоу.

Воробей заявила, что переносит инфекцию достаточно тяжело. Она рассказала, что испытывает сильные мышечные боли.

«Все тело болело так как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное», - отметила артистка.

В комментариях подписчики пожелали звезде скорейшего выздоровления. Елена Воробей поблагодарила поклонников и сообщила, что могла заразиться во время того, как помогала волонтерам развозить еду людям, находящимся на самоизоляции.