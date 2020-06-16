Число случаев коронавируса в мире превысило 8 миллионов

Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8 миллионов. Об этом свидетельствует статистика университета Джонса Хопкинса.

По данным, основанным на информации властей, СМИ и других открытых источников, в мире заболело 8 003 021 человек, из которых 3 832 784 уже выздоровели. Скончались от болезни 435 619 человек.

Больше всего случаев зафиксировано в США – 2 110 791. Следом идут Бразилия (888 271) и Россия (536 484).