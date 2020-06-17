Минобороны РФ и институт имени Гамалеи приступают к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований новейшей российской вакцины от коронавирусной инфекции. Ее созданием занимаются эксперты Минобороны совместно со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

На сегодняшний день согласованы количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина.

В ближайшее время по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой - проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины. После всестороннего анализа, лекарственный препарат введут остальным добровольцам.

