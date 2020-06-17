В Москве состоится коллегия Минобороны России

В Москве в среду, 16 июня, состоится заседание коллегии Минобороны России под руководством главы ведомства Сергея Шойгу. Оно пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

Участники обсудят вопросы, касающиеся подготовки к проведению Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020». Одной из тем обсуждения также станут итоги боевой подготовки Вооруженных сил в зимний период 2020 года.

В заседании коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.