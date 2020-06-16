В Москве скончались еще 48 человек с COVID-19

В Москве скончались 48 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением в инфекции.

Таким образом количество летальных исходов в столице достигло 3434. За прошлые сутки умерших было 52 человека.

Специалисты напоминают горожанам о необходимости оставаться дома при любых признаках ОРВИ. Кроме того, нужно вызвать врача и не заниматься самолечением.