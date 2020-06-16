Роспотребнадзор: выпускники смогут сдать ЕГЭ без масок и перчаток

Выпускникам школ во время сдачи ЕГЭ не нужно будет в обязательном порядке надевать маску и перчатки. Соответствующее заявление сделал глава управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене», - сказал он в эфире канала «Россия-1».

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Единый госэкзамен был перенесен на более поздний срок. При этом дистанционно ЕГЭ решили не проводить.

В начале июня заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на портале «Школа большого города» появился раздел для 11-классников «В помощь выпускнику - 2020». Сервис поможет в дистанционном режиме подготовиться к сдаче ЕГЭ.