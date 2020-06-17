В США впервые в продажу поступил робот-собака от Boston Dynamics

Робот-собака по кличке Spot от американской компании Boston Dynamics впервые поступил в прямую продажу. Каждый желающий сможет приобрести механического питомца за 74,5 тысячи долларов.

Сам робот-собака представляет из себя конструкцию среднего размера с четырьмя конечностями, имитирующие лапы животного. Необычное изобретение американских разработчиков окрашено в черный и желтый цвета, на корпусе робота расположена эмблема компании.

Напомним, в сентябре прошлого года специалисты Boston Dynamics научили человекоподобного робота по имени Atlas акробатическим трюкам. Благодаря работе инженеров, он способен кувыркаться, стоять на руках и подпрыгивать с оборотом вокруг своей оси на 360 градусов.