В США впервые в продажу поступил робот-собака от Boston Dynamics
По мнению производителей, изобретение поможет узнать компаниям, каким образом оно может быть приспособлено к решению различных задач.
© Фото: Boston Dynamics, youtube
Робот-собака по кличке Spot от американской компании Boston Dynamics впервые поступил в прямую продажу. Каждый желающий сможет приобрести механического питомца за 74,5 тысячи долларов.
Сам робот-собака представляет из себя конструкцию среднего размера с четырьмя конечностями, имитирующие лапы животного. Необычное изобретение американских разработчиков окрашено в черный и желтый цвета, на корпусе робота расположена эмблема компании.
Напомним, в сентябре прошлого года специалисты Boston Dynamics научили человекоподобного робота по имени Atlas акробатическим трюкам. Благодаря работе инженеров, он способен кувыркаться, стоять на руках и подпрыгивать с оборотом вокруг своей оси на 360 градусов.