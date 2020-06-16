Трамп подписал указ о реформе американской полиции после волны протестов

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который направлен на реформирование полиции страны и снижение риска противоправных действий ее сотрудников во время задержаний преступников.

«Наша полиция будет действовать по самым высоким в мире стандартам», - подчеркнул Трамп во время подписания указа, трансляция которого велась в официальном Twitter Белого дома.

Трамп предупредил, что не согласен, что полицию США необходимо лишить части финансирования. Лидер США похвалил полицейских и добавил, что в последние годы правоохранительным органам удалось заметно снизить уровень преступности в стране.

Трамп также затронул тему протестов, охвативших страну после смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Президент отметил, что не допустит повторения беспорядков, произошедших в ходе недавних потасовок.

Дональд Трамп объяснил, что в стране активно ведется разработка нового эффективного, но не представляющего серьезной угрозы для жизни оружия. Так, полицейские смогут применять его во время некоторых операций, чтобы не подвергать жизни задерживаемых чрезмерной опасности. Также указ подразумевает запрет полиции применять удушающие приемы во время задержания нарушителей.

Напомним, трагедия с участием темнокожего мужчины Джорджа Флойда произошла 25 мая этого года в городе Миннеаполис. В ходе задержания один из полицейских прижал шею 46-летнего афроамериканца к асфальту, в результате чего он задохнулся.

На данный момент в нескольких городах Соединенных Штатов продолжаются массовые беспорядки на фоне этого инцидента. Бывшим полицейским, участвовавшим в задержании, предъявлено обвинение.