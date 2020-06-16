Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп подписал указ о реформе американской полиции после волны протестов

Виктория Ивашечкина
22:41 16.06.2020
Американский лидер подчеркнул, что правоохранительные органы страны будут действовать по самым высоким стандартам в мире.
Трамп подписал указ о реформе американской полиции после волны протестов
© Фото: Doug Mills globallookpress

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который направлен на реформирование полиции страны и снижение риска противоправных действий ее сотрудников во время задержаний преступников.

«Наша полиция будет действовать по самым высоким в мире стандартам», - подчеркнул Трамп во время подписания указа, трансляция которого велась в официальном Twitter Белого дома.

Трамп предупредил, что не согласен, что полицию США необходимо лишить части финансирования. Лидер США похвалил полицейских и добавил, что в последние годы правоохранительным органам удалось заметно снизить уровень преступности в стране.

Трамп также затронул тему протестов, охвативших страну после смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Президент отметил, что не допустит повторения беспорядков, произошедших в ходе недавних потасовок.

Дональд Трамп объяснил, что в стране активно ведется разработка нового эффективного, но не представляющего серьезной угрозы для жизни оружия. Так, полицейские смогут применять его во время некоторых операций, чтобы не подвергать жизни задерживаемых чрезмерной опасности. Также указ подразумевает запрет полиции применять удушающие приемы во время задержания нарушителей.

Напомним, трагедия с участием темнокожего мужчины Джорджа Флойда произошла 25 мая этого года в городе Миннеаполис. В ходе задержания один из полицейских прижал шею 46-летнего афроамериканца к асфальту, в результате чего он задохнулся.

На данный момент в нескольких городах Соединенных Штатов продолжаются массовые беспорядки на фоне этого инцидента. Бывшим полицейским, участвовавшим в задержании, предъявлено обвинение. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.06.2020, 15:44
Путин заявил, что в России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса
Дата16.06.2020, 13:53
Парады Победы пройдут в 28 городах России
Дата16.06.2020, 06:51
Фергюсон вызвал Макгрегора на бой
Дата16.06.2020, 14:18
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Дата12.06.2020, 18:15
«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:36 В стране и мире
Видео
Более 750 тысяч москвичей решили дистанционно голосовать по поправкам в Конституцию
21:39 В стране и мире
Попова: ветераны смогут посмотреть Парад Победы на Красной площади без маски
20:33 В стране и мире
В Минтруде РФ оценили предложили сократить январские праздники
20:17 В стране и мире
Видео
Т-34, «Терминаторы» и БРК «Бал»: как в Мневниках идут приготовления к Параду Победы
20:09 В стране и мире
Собянин рассказал, когда в Москве полностью откроются кафе и рестораны
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В РАН рассказали об опасности окрошки на квасе для ряда людей
Видео
Отбился велосипедом: опубликованы кадры нападения медведя на двух спортсменов на Камчатке
Ученые раскрыли тайну космической «сигары»
Ученые оценили убытки России от таяния вечной мерзлоты
В WhatsApp запустили функцию электронных платежей
Видео
Не помещается в ладони: кадры крупного града, прошедшего в Карачаево-Черкессии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.