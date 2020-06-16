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Более 750 тысяч москвичей решили дистанционно голосовать по поправкам в Конституцию

Роман Захаров
22:36 16.06.2020
Проголосовать дистанционно можно будет всего в двух регионах - Москве и Нижегородской области.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Илья Наймушин, РИА новости

Более 750 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Запись открыта на порталах «Мос.ру» и «Госуслуги», заявки принимаются до 14 часов 21 июня.

Проголосовать дистанционно можно будет всего в двух регионах - Москве и Нижегородской области, так решил Центризбирком. Что касается более привычного способа голосования, то он будет доступен всем, в том числе гражданам, у которых при входе на участок обнаружат повышенную температуру. Для них оборудуют отдельное помещение.

Кроме того, сегодня начался прием заявлений для голосования на дому. Это может сделать любой желающий, нужно только обратиться в участковую избирательную комиссию и согласовать удобное время - с 25 июня до 1 июля. Указывать причину надомного голосования необязательно. 

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