ФСБ: в Ульяновске задержан первый замглавы города

Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

«Сегодня Михаил Сычев был задержан. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы», - говорится в официальном сообщении, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Уточняется, что на данный момент Сычев находится на допросе в качестве подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование по факту получения взятки.