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КНДР рассматривает возможность ввести войска в демилитаризованные зоны

Анна Касаткина
02:25 16.06.2020
Отношения между Северной и Южной Кореей в последнее время обострились.
КНДР рассматривает возможность ввести войска в демилитаризованные зоны
© Фото: Lee Jae-Won AFLO Globallookpress

КНДР изучает возможность введения войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейским соглашением зоны. В стране считают необходимым принять меры по укреплению «военной настороженности» в отношении Южной Кореи.

«Мы приняли мнение отдела центрального комитета партии по делам единого фронта и отделов, курирующих вопросы с врагами, об исследовании плана действия для того, чтобы армия снова выступила в демилитаризованные межкорейской договоренностью зоны», - цитирует сообщение генштаба Корейской народной армии Центральное телеграфное агентство.

Отмечается также, что армия будет выполнять любые приказы партии и правительства «немедленно и последовательно».

Договоренность, направленная на прекращение вражды между Южной и Северной Кореей, была подписана лидерами Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном в 2018 году. В декларации были провозглашены цель полной денуклеаризации Корейского полуострова, намерение двух стран подписать мирный договор, развитие сотрудничества между ними в гуманитарной сфере.

Отношения двух стран в последнее время обострились. С 9 июня КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на заброс южнокорейской стороной агитационных листовок.

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