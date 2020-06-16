Люди в метро и открытые кафе: как Москва возвращается к нормальной жизни после карантина

Впервые за несколько месяцев в столичное метро спустились люди, которые едут не на работу, а просто в центр погулять: зайти в кафе или, может быть, посетить музей.

В три часа дня в подземке больше всего молодежи. У них каникулы и свобода. Многие молодые люди едут в столичный зоопарк.

Все животные в зоопарке на появление людей отреагировали по-разному. Кто-то сохранял дистанцию, а кто-то, напротив, не отходил от заградительной сетки. Но самое главное, что за время карантина в зоопарке случился настоящий бэби-бум: на свет появились черный страус, кустовые собаки. Здесь также ждут еще много маленьких зверят.

Улицы и бульвары расцвели летними верандами. Кафе словно устроили соревнование, кто больше вместит посетителей. Сегодня люди уже имеют возможность посещать подобные заведения.

Пока, правда, доступны только уличные веранды, но с 23 июня кафе начнут пускать посетителей внутрь, соблюдая, разумеется, требования Роспотребнадзора о дистанции и обработке помещений.

Можно пойти в музеи - они теперь тоже открыты. Но залы в них пока полупустые. Возможно, до них москвичи и гости столицы доберутся чуть позже.

Любителям литературы вновь доступны библиотеки. Театры, кстати, тоже открылись, но пока только для репетиций.