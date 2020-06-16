США запустят военный спутник с борта МКС

В НАСА сообщили, что спутник Red-Eye-2 для экспериментов в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США планируют вывести на орбиту в среду, 17 июня, с борта Международной космической станции (МКС).

Уточняется, что спутник запустят с помощью канадского манипулятора SSRMS. Перед этим его выведут наружу станции из японского модуля Kibo. Red-Eye-2 массой 110 килограммов был доставлен на МКС американским кораблем Cygnus в феврале текущего года.

Он будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом. Первый подобный спутник был запущен в космос в июне 2019 года.

Ранее сообщалось, что на МКС временно разделили атмосферу для поиска источника бензола. Эксперты сообщают, что о повышенной концентрации вещества в воздухе станции стало известно в мае.