Попова: ветераны смогут посмотреть Парад Победы на Красной площади без маски

Места для ветеранов на Красной площади предусмотрены через два кресла, благодаря чему они смогут посмотреть Парад Победы без маски. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это как раз то самое расстояние, которое позволит при уже размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски», - сказала она в эфире канала «Россия 1».

Чиновница при этом добавила, что перед мероприятием на Красной площади специалисты проведут дезинфекцию.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил, что военный парад на Красной площади в 2020 году пройдет 24 июня - в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы, и поручил начать подготовку к этому событию. Праздничное мероприятие изначально планировалось провести традиционно - 9 мая, но в связи с пандемией коронавируса сроки были перенесены.