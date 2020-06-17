Минтруд РФ рассмотрит иницииативу о досрочной пенсии для матерей-героинь

Зампред правительства России Татьяна Голикова поручила Минтруду совместно с Пенсионным фондом России (ПФР) рассмотреть в ближайшее время инициативу о досрочной пенсии женщин со званием «Мать-героиня».

«Минтруд России прошу рассмотреть совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации инициативу, о результатах проинформировать депутата Госдумы Елену Строкову и правительство Российской Федерации», - отметила Голикова. Отмечается, что срок рассмотрения инициативы — до 3 июля текущего года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Депутат Госдумы Елена Строкова ранее предложила разрешить женщинам со званием «Мать-героиня» уходить досрочно на пенсию и засчитывать уход за детьми в качестве трудового стажа. Также она напомнила, что это звание получает женщина, родившая 10 и более детей, однако в страховой стаж ей могут быть засчитаны не более шести лет за всех детей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили разрешить матерям-героиням выходить на пенсию досрочно. Если предложение будет принято, женщины смогут получить страховой стаж от 15 лет и выше.