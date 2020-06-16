В Минтруде РФ оценили предложили сократить январские праздники

Министерство труда России в установленном порядке рассмотрит законопроект о сокращении новогодних выходных в 2021 году. В ведомстве напомнили, что первая неделя января является выходной в соответствии с Трудовым кодексом страны.

Так Минтруд ответил на инициативу сенатора Андрея Кутепова сократить новогодние каникулы в следующем году с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.

«Законопроект поступил в Минтруд России и будет рассмотрен в установленном порядке. Необходимо учитывать, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово», - подчеркнули в министерстве.

В Минтруде отметили, что любые изменения в ТК должны обсуждаться с социальными партнерами - работодателями и работниками.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году. Уточнялось, что такое нововведение будет действовать только в следующем году.