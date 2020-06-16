Глава Минздрава РФ назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в среду, 17 июня, в центре имени Гамалеи.

«Разрешение на клинические исследования выдано. Выдали сотрудники Министерства здравоохранения, этический комитет согласовал. С завтрашнего дня должны приступить», - отметил Мурашко в эфире Первого канала.

Напомним, ранее Мурашко заявил, что рассчитывает на появление в стране сразу нескольких вакцин от коронавируса.

Также глава ведомства дал свой прогноз, когда можно будет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. По его мнению, ситуация полностью нормализуется в России не раньше февраля 2021 года. Мурашко отметил, что существует важное условие — это наличие иммунитета.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Михаил Мурашко выступил за сохранение масочного режима. По мнению министра, в целом ситуация с коронавирусом в России управляемая, однако масочный режим должен сохраняться в качестве профилактики. Также, по его мнению, исходя из опыта зарубежных стран, жара никак не влияет на снижение распространения коронавируса.