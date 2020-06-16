Т-34, «Терминаторы» и БРК «Бал»: как в Мневниках идут приготовления к Параду Победы

Пункт временного размещения техники в столичных Мневниках сейчас похож на гигантский музей под открытым небом. Здесь есть и легендарные танки Т-34, и современные «Терминаторы». Скоро все они в одном строю пройдут по Красной площади.

Но перед этим должны состояться заключительные приготовления. В огромных ангарах сделали ремонтный цех. В нем боевые машины приводят в надлежащий вид перед торжественным мероприятием.

Подготовка к смотру проходит при соблюдении строжайших санитарных мер. В целях борьбы с коронавирусом парадную площадку в Мневниках постоянно дезинфицируют. Военнослужащие трудятся исключительно в масках.

Более двадцати образцов современной техники по Красной площади проедут впервые. Это и зенитные ракетные системы, и модифицированные танки, и БМП с новыми боевыми модулями. Еще одной премьерой станет БРК «Бал». Под таким лиричным названием скрывается настоящая армейская мощь.

Береговой ракетный комплекс «Бал» используется для защиты территориальных вод, военно-морских баз, а также объектов на суше. Главное его преимущество - полная автономность при стрельбе. А дальность поражения составляет до ста двадцати километров.

По улицам столицы со стартом из Мневников участники парада проедут уже завтра и послезавтра - во время ночных тренировок. А генеральная репетиция запланирована на субботу. До самого торжественного смотра в честь 75-летия Победы осталось чуть больше недели.