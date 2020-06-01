Беспорядки и политический апокалипсис: как на США может повлиять гибель Джорда Флойда

В Миннеаполисе в толпу протестующих въехал грузовик. К счастью никто из демонстрантов не пострадал. Многие города США сейчас охвачены беспорядками, из-за которых власти вводят ограничительные меры.

Все началось с убийства 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали, когда он пытался расплатиться поддельным чеком на 20 долларов. Прибывшие на место сотрудники полиции втроем повалили мужчину на землю, хотя он не сопротивлялся. Один из патрульных придавил коленом шею Флойда к земле и 8 минут держал его в таком положении, не обращая внимания на его мольбы и хрипы. Мужчина говорил, что не может дышать.



Возможно, эта история так и осталась бы никому не известной, если бы трагедию не сняли на видео прохожие. Очевидцы умоляли полицейских отпустить теряющего сознание мужчину, но их просьбы не были услышаны. Скорая приехала быстро, но врачи не смогли спасти Флойда.

Кадры случившегося были опубликованы в Сети. Реакция жителей Миннеаполиса была мгновенной. В тот же день вспыхнули протесты, моментально переросшие в погромы. К демонстрантам присоединились мародеры, решившиеся воспользоваться ситуацией. Также протестующие сожгли полицейский участок, из которого вертолетами едва успели эвакуировать сотрудников полиции прежде, чем здание обрушилось. Потушить участок было невозможно, поскольку его плотно обступила толпа. Люди ликовали и не давали подъехать пожарным машинам.

Дальше в стране началась цепная реакция. В десятках штатов люди вышли на улицы. Некогда законопослушные американские граждане открыли настоящую охоту на полицейских. Информацию о запланированных митингах передавали через соцсети. Ее легко можно было найти по хештегу Icantbreathe, то есть «я не могу дышать» – последние слова погибшего Джорджа Флойда. За несколько дней беспорядки докатились даже до Гавайев, не говоря о мегаполисах, таких как Нью-Йорк.



Полицейским Нью-Йорка была дана установка не реагировать на провокации. Но противостоять агрессивной толпе, сохраняя спокойствие, крайне сложно. Терпение правоохранителей лопнуло, когда в полицейские кордоны полетели бутылки. Начались первые беспорядки, и появились первые задержанные.



Президент США Дональд Трамп отреагировал на случившуюся трагедию, как всегда быстро. Сразу после убийства Джорджа Флойда, он написал гневный твит, поручил Минюсту и ФБР взять расследование под особый контроль и провести его как можно быстрее. Полицейского, душившего коленом Флойда, арестовали. Ему предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Глава Белого дома распорядился ввести Миннеаполис нацгвардию, чтобы обуздать погромы и мародерство.

Трамп оценил ситуацию и понял, если не взять ее под контроль, то страну захлестнет волна бунтов, как это уже происходило в 2014 году после убийства полицией чернокожего Майкла Брауна в Фергюсоне. Тогда Барак Обама так и не смог вразумить протестующих. Беспорядки продолжались полторы недели, а разрозненные акции протеста - несколько месяцев. Но Обаме все простили, поскольку он был первым темнокожим президентом.

У Трампа ситуация иная. У него и так репутация не самого толерантного человека, поэтому ошибок ему не простят, тем более в преддверии выборов. Трамп в своем Twitter пообещал жесткий ответ на мародерство. В результате соцсеть пометила сообщение президента, как содержащее «героизацию насилия».

«Эти отморозки оскверняют память Джорджа Флойда, я этого не допущу. Только что поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные готовы поддержать его. Как бы ни было сложно, мы возьмем на себя управление. Когда начинается мародерство, начнется и стрельба», - написал американский президент.

Это не первая нападка руководства Twitter на Трампа, который таких вещей не забывает. Он уже подписал указ, фактически приравнивающий соцсети к СМИ, со всеми вытекающими последствиями. Решение президента США уже раскритиковали в американской прессе.

На этом фоне в Twitter появилась фейковая фотография, на которой обвиняемый полицейский якобы стоит рядом с Трампом. Руководство соцсети на эту публикацию никак не отреагировало. Подлинность фотографии опровергли сослуживцы стража порядка. Но многие поверили, поскольку знают, что основной электорат Трампа - это именно «белое большинство», как тот арестованный полицейский. Люди с оружием, готовые всегда отстоять свою точку зрения.



Именно эти люди все предыдущие недели выходили на демонстрации против карантина, вызванного COVID-19. Разгоряченные южане, которые понесли невероятные убытки из-за пандемии, привозили с собой флаги рабовладельческой Конфедерации и ружья, обещая защищать свою свободу и безопасность любой ценой.



Темнокожее население США сейчас тоже награни. Именно они больше всего пострадали от коронавируса. По статистике, смертность от COVID-19 в районах, где проживают афроамериканцы, в 6 раз выше, чем в «белых» кварталах. Это обстоятельство, совпавшее со смертью Флойда, может дать непредсказуемый результат. Тем более, что демократы активно подливают масло в огонь, в погоне за политическим рейтингом.

«Растет эпидемия жестокости, нападений и насилия со стороны полиции по отношению к афроамериканским мужчинам или женщинам по всей стране. И она лишь усилилась в разгар пандемии коронавируса. Это ужасно, что афро-американское сообщество несоразмерно страшнее пострадало от коронавируса. И в то же время мы сталкиваемся с полицейской жестокостью. Демократическая группа собирается отреагировать законодательно, чтобы переломить ситуацию», - заявил председатель Палаты представителей Демократической партии США Хаким Джефрис.

На этом фоне Джо Байден заявляет о «первородном грехе» США, который позорит нацию, а список его жертв тянется уже 400 лет. Байден настолько увлекся своими заявлениями, что попал в скандал из-за своих высказываний, говорящих о высокомерном отношении кандидата к нацменьшинствам. Он заявил, что если кто-то планирует голосовать за Трампа, то «ты вообще не черный!».

На это тут же отреагировал штаб Тампа и выпустил футболки с фразой Байдена «Если ты голосуешь за Трампа - ты не черный». А сам глава Белого дома в своем Twitter намекнул, что эта ошибка может «похоронить» президентские амбиции Байдена.