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На пассажирский автобус в Сочи опрокинулся грузовик

Роман Захаров
19:09 16.06.2020
В результате дорожного происшествия несколько человек получили травмы.
На пассажирский автобус в Сочи опрокинулся грузовик
© Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Сочи грузовой автомобиль опрокинулся на автобус. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате инцидента несколько человек получили травмы и были доставлены в лечебные учреждения. Точное число пострадавших пока не известно. 

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть около 16.00. Согласно предварительным данным, в Хостинском районе Сочи на Новороссийском шоссе водитель грузовика на левом закруглении дороги допустил опрокидывание транспортного средства на автобус, который двигался во встречном направлении.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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