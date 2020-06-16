Перевернутые машины и взрывы петард: в Париже вновь вспыхнули беспорядки

В Париже 16 июня вновь вспыхнули массовые беспорядки. На этот раз в погромы переросла манифестация медицинского персонала, проходившая в центре города.

Кадры происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. На одной из таких записей видно, как разгоряченная толпа переворачивает машину, поджигает дымовые шашки, взрывает петарды и закидывают мусором сотрудников полиции.

Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ. Шестнадцать человек были задержаны.

В настоящий момент на эспланаде Инвалидов в седьмом округе города в туристической зоне все еще продолжаются стычки между правоохранителями и несколькими сотнями протестующих.

Демонстрация началась в седьмом округе у здания французского минздрава. В течение нескольких часов мероприятие проходило мирно: митингующие требовали увеличения заработной платы, снижения нагрузки на работе. Однако позже собравшиеся решили высказать свою точку зрения более радикальными способами.