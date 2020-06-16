Собянин рассказал, когда в Москве полностью откроются кафе и рестораны

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве позволит, исходя из динамики, утвердить открытие на следующей неделе всех столичных кафе и ресторанов. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

«У нас после отмены пропусков прошло 7-8 дней, мы утвердили открытие общепита, летних веранд. Сейчас по тому, как мы идем, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте», - отметил Собянин. По его мнению, уже сейчас необходимо реально готовиться к открытию общепита.

Напомним, во вторник, 16 июня, начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций. Были сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологиях, возобновляют работу ряд летних веранд кафе и ресторанов. Также открылись библиотеки, риелторские конторы, службы проката.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин рассказал, когда в Москве снимут оставшуюся часть ограничений. По его мнению, это может произойти не раньше середины июля.