В Минздраве рассказали, когда Россия сможет «успокоиться» в ситуации с COVID-19

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что «успокоиться» из-за ситуации с коронавирусной инфекцией можно будет в феврале 2021 года. При этом министр подчеркнул, что важным условием является наличие иммунитета.

«Я думаю, что успокоиться можно будет с учетом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Я думаю, что это все-таки нужно говорить о следующем годе... Мне кажется, это февраль», - спрогнозировал Мурашко в эфире Первого канала.

По мнению главы ведомства, популяционный иммунитет выше 45%, а лучше ближе к 50-60%, гарантирует прерывание цепочки заболевания.

Ранее сообщалось, что Михаил Мурашко выступил за сохранение масочного режима в России. По оценке главы Минздрава, в целом ситуация с коронавирусом в стране управляемая, однако масочный режим должен сохраняться в качестве профилактики.