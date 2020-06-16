Собянин рассказал, когда в Москве снимут оставшуюся часть ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что раньше середины июля оставшиеся ограничения по коронавирусу в столице не снимут.

«Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», - отметил политик.

Напомним, 16 июня начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций. Были сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологиях, возобновляют работу летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, риелторские конторы, службы проката. Также открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки.

В следующий этап снятия ограничений, который запланирован на 23 июня, состоится открытие стационарных ресторанов и кафе, возобновление работы фитнес-индустрии и работы городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал оправданным риск снятия ограничений в столице. По словам политика, по прошествии недели после смягчения мер в столице продолжается снижение заболеваемости коронавирусом.