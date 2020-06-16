Двух полицейских представят к государственным наградам после инцидента со стрельбой на западе Москвы

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил с инициативой наградить медалями «За отличие в охране общественного порядка» капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова. Мужчины участвовали в задержании злоумышленника, который устроил стрельбу накануне на западе столицы.

«Работа полицейского требует не только специальных знаний и навыков, но и высоких личностных качеств. Сергей Крылов и Алексей Поярков действовали грамотно и уверенно, что позволило предотвратить тяжкие последствия и сохранить жизни окружающих граждан», - подчеркнула Ирина Волк.

По ее словам, представленные к награде - опытные, грамотные и ответственные профессионалы. Каждый из них служит в полиции около 20 лет.

Напомним, в понедельник, 15 июня, на Ленинском проспекте в Москве один из прохожих открыл стрельбу по сотрудникам ДПС, находившимся при исполнении служебных обязанностей. Несмотря на полученные ранения, полицейские обезвредили и задержали нападавшего. В настоящее время сотрудники ДПС проходят лечение в столичной больнице.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).



