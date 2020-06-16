На Украине сообщили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита газа

«Газпром» начал процесс демонтажа труб, предназначенных для транзита газа через Украину. Такое заявление сделал глава оператора ГТС Сергей Макогон.

При этом он подчеркнул, что транзит скоро исчезнет как источник дохода для украинского бюджета.

«Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, - это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем», - сказал Макогон в беседе с изданием OilPoint.

Он добавил, что украинская сторона, в свою очередь, не отказывается от транзита. По словам Макогона, в случае прекращения поставок топлива через территорию Украины оператору ГТС придется сократиться и вести работу, нацеленную на внутренний рынок.

В конце 2019 года Россия и Украина согласовали пакет соглашений по транзиту. Контракт на пять лет предполагает прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в оставшиеся четыре года.

Также стороны договорились об урегулировании юридических разногласий и подписали документ об отказе от некоторых исков.

На Украине неоднократно заявляли, что реализация проекта «Северный поток - 2» полностью остановит транзит российского газа через территорию незалежной. В апреле текущего года Макогон заявлял, что Киев приложит максимум усилий для недопущения завершения строительства трубопровода.