СК возбудил дело в отношении проверявшего ТЭЦ-3 в Норильске сотрудника Ростехнадзора
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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СК возбудил дело в отношении проверявшего ТЭЦ-3 в Норильске сотрудника Ростехнадзора
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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