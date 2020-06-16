«Мучительные 10 дней борьбы»: Оперная певица Хибла Герзмава переболела коронавирусом

Оперная певица Хибла Герзмава поделилась в соцсетях с поклонниками о том, как переболела коронавирусом. По словам звезды, она самоизолировалась еще с 13 марта, однако, вирус все-таки проник в ее дом.

«Я переболела COVID-19 и, что самое обидное, я безвылазно сидела дома с 13 марта, соблюдала все меры предосторожности, но вирус проник в мой дом», - сетует певица в своем посте.

Хибла рассказала, что в середине мая она почувствовала слабость, недомогание, у нее также поднялась температура. Спустя некоторое время у нее полностью пропало обоняние.

«Но самое страшное было впереди! Мучительные и самые трудные 10 дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твое тело, жилы, голову, болела даже кожа, была высокая температура! Горели глаза, полностью отсутствовали вкус», - подчеркнула оперная певица.

По словам звезды, она отказалась от госпитализации и все это время лечилась на дому. Сейчас артистка чувствует себя хорошо, ее тесты на коронавирус отрицательные.