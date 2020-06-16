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Стрелявшему по полицейским в Москве назначат психиатрическую экспертизу

Роман Захаров
17:24 16.06.2020
Злоумышленнику также предстоит пройти проверку на причастность к экстремистской деятельности.
Стрелявшему по полицейским в Москве назначат психиатрическую экспертизу
© Фото: РИА Новости

Мужчине, который устроил стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве в понедельник, 15 июня, назначат психиатрическую экспертизу. Такое заявление сделала представитель ГСУ СК РФ по российской столице Юлия Иванова.

Она отметила, что эта экспертиза позволит установить причины совершенного преступления.

Пятнадцатого июня на Ленинском проспекте сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов проходящий мимо мужчина открыл по стражам порядка стрельбу. Полицейские смогли обезвредить нападавшего, применив табельное оружие. Сейчас злоумышленник находится в больнице. В результате инцидента сотрудники правоохранительных органов также получили ранения.

При обыске на съемной квартире у стрелка нашли экстремистские материалы. Теперь мужчине предстоит пройти проверку и на причастность к экстремистской деятельности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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