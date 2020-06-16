В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике коронавируса у детей

Роспотребнадзор дал несколько советов по профилактике коронавирусной инфекции у детей. Так, специалисты советуют родителям выбирать для прогулок малолюдные места - для сохранения социальной дистанции.

В ведомстве отметили, что согласно санитарным требованиям дезинфекция игровых площадок для детей проводится регулярно. По мнению специалистов, играть на них безопаснее, однако заразиться можно, и это зависит от количества детей, которые находятся там одновременно.

«Дети контактируют с окружающим миром не только руками, но и другими открытыми участками кожи. Их тоже необходимо своевременно продезинфицировать после тренажеров, катания на горках», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты отметили, что по возвращении домой детям и их родителям рекомендуется не просто вымыть лицо и руки с мылом, но и принять душ.

Чтобы избежать заражения, детям нужно обрабатывать дезинфицирующим средством лицо вокруг рта и нос, а также прополоскать рот и промыть нос изотоническим солевым раствором или обычной водой, как считают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также рекомендовали ограничить посещение с детьми общественных мест. Чаще всего дети легче переносят коронавирус, чем взрослые, поэтому диагностировать заражение крайне сложно.

Ранее сообщалось, что в Минздраве посоветовали переболевшим COVID-19 соблюдать меры профилактики. Так как антитела не всегда гарантируют защиту от повторного заражения.