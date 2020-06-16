«Живут обычной жизнью»: гид по Пекину рассказала, как отразилась недавняя вспышка коронавируса на китайской столице

Сейчас в Пекине люди ведут обычную жизнь, паники среди них не наблюдается. Об этом «Звезде» рассказала гид по китайской столице Екатерина Казьмина, комментируя информацию о вспышке коронавируса, зафиксированную на местном рынке несколько дней назад.

«В целом настроение в городе совершенно обыкновенное, китайцы живут обычной жизнью. Единственные заведения, которые не работают по сей день, - это учебные заведения. Они закрылись до китайского Нового года. Это было в середине января в этом году, они не работают до сих пор», - сообщила она.

По словам Екатерины, глядя на китайцев, сложно сказать, что кто-либо из них боится COVID-19. Единственное, что напоминает об опасном заболевании, - это обязательное ношение масок на улице. В целом же, уверяет гид, ритм жизни города сейчас почти не отличается от того, что был до вспышки коронавирусной инфекции.

В субботу, 13 июня, на крупнейшем оптовом рынке, который расположен на юге Пекина в районе Фэнтай, были выявлены сразу 45 человек с коронавирусом. У них не было никаких симптомов заболевания, но тесты показали положительный результат. Рынок был закрыт.

Позже власти Пекина сообщили, что после выявления очага коронавируса на рынке в столице было проведено более 76 тысяч анализов на COVID-19, у 59 человек тесты оказались положительными. В общей сложности в местных больницах сейчас проходят лечение 79 пациентов с COVID-19.