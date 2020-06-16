Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова потребовала максимального наказания для актера

Родные 57-летнего жителя Рязанской области Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, выразили надежду на то, что артист получит максимально возможный срок. Об этом они заявили в эфире телеканала «Россия 1».

«Кого-то за это накажут. Если это человек без регалий, без званий. А таким людям, как Михаил Ефремов, можно все. Мы боремся за справедливость, для того, чтобы перед законом были все равны. Принятие наркотиков усугубляет его вину», - объяснила супруга брата Сергея Захарова Татьяна.

Женщина также подчеркнула, что родственников погибшего устроила бы высшая мера наказания - 12 лет тюрьмы для знаменитости.

«Человек должен ответить по закону», - подытожила Татьяна.

При этом ранее адвокат семьи Александр Добровинский рассказал, что родные погибшего согласятся с любым сроком, на котором будет настаивать прокурор.

Напомним, в понедельник, 8 июня, Михаил Ефремов на своем автомобиле врезался в другую машину, выехав на встречную полосу на Смоленской площади в Москве. За рулем отечественной машины был 57-летний курьер Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро после трагедии.

Ранее сообщалось, что семья погибшего Сергея Захарова не приняла извинения Михаила Ефремова. Актер, находящийся под домашним арестом, выпустил видеообращение, в котором извинился за совершенное перед родными Захарова и предложил финансовую помощь.