В РАН рассказали об опасности окрошки на квасе для ряда людей

Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН, диетолог Ольга Григорян рассказала, что квас и кефир являются полезными заправками для окрошки. Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отдать предпочтение кисломолочному продукту и не класть в суп редиску.

«Все молочнокислые продукты в жару очень полезны. Они улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке, что в общем-то многим нужно, потому что гипоацидные гастриты встречаются довольно часто», - отметила Григорян в интервью для «Говорит Москва».

Диетолог также объяснила, кому необходимо избегать этого блюда. Она привела в пример людей с панкреатитом и язвой желудка.

«Если у людей открытая язва желудка или аллергическая реакция на какие-либо компоненты, то могут быть какие-то осложнения в плане здоровья. Не очень окрошка подходит людям с обострениями панкреатита, при желчнокаменной болезни», - подчеркнула специалист.

Григорян отметила, что продукты для окрошки нужно готовить непосредственно перед употреблением, все ингредиенты должны быть свежими, и «тогда это будет безопасно для употребления».

Ранее диетолог Ирина Торопыгина назвала самый опасный для здоровья суп. Серьезный вред организму приносят насыщенные жиры, большое количество которых содержится в ингредиентах солянки.