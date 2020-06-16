В Совфеде предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на рассмотрение в Минтруд проект закона о сокращении новогодних каникул в 2021 году.

По мнению автора идеи, это необходимо сделать для компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», - приводит РИА Новости текст документа.

Таким образом, если законопроект будет принят, новогодние каникулы в следующем году продлятся лишь с 1 по 3 января.

Как отмечает сенатор, данные изменения будут действовать только в 2021 году.