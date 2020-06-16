Очередной допрос Ефремова планируют провести 17 июня

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что следствие планирует в среду, 17 июня, снова допросить российского актера Михаила Ефремова.

«Я знаю, что допрос будет. Также завтра я планирую предоставить следователю ордера», - подчеркнул адвокат.

Также, по его словам, запланированы и другие следственные действия, но какие именно, раскрывать не стал, пишет РИА Новости.

Александр Добровинский объяснил, что представители Ефремова пока не выходили на связь с семьей погибшего. С ними связывался актер Сергей Гармаш и говорил о встрече, но так и не перезвонил, поэтому ее дата пока не определена.

Последний допрос Михаила Ефремова состоялся 11 июня.

В понедельник, 8 июня, актер на Садовом кольце в Москве за рулем своего авто выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, водитель которой, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице спустя несколько часов после аварии.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что семья погибшего Сергея Захарова не приняла извинения Михаила Ефремова. Находясь под домашним арестом, актер выпустил видеообращение, в котором извинился за совершенное перед родными Захарова и предложил финансовую помощь.